Brescia-Empoli 1-3 | Tabellino e pagelle | Highlights e classifica

sportli26181512 : L'Empoli tiene il passo della Salernitana: 3-1 esterno al Brescia: I toscani vanno sopra di due gol nel primo tempo… - psb_original : Brescia-Empoli, Mancuso: 'Tre punti importantissimi. Pensiamo all'Ascoli' #SerieB - tabellamercatob : Posticipo 15^ giornata Finale #BREEMP 1-3 Torregrossa, Haas, La Mantia e Mancuso Tabellino e cronaca - sportface2016 : #SerieB 2020/2021, l'#Empoli vince 3-1 sul campo del #Brescia: decisive le reti di #Haas, #LaMantia e #Mancuso - DiegoPornaro : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Brescia-Empoli 1-3 -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Empoli

L’Empoli espugna il Rigamonti battendo il Brescia per 3-1 nella quindicesima giornata di Serie B 2020/2021. Decisive le reti di Haas e La Mantia nel primo tempo e di Mancuso nel ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Brescia-Empoli 1-3, match valido per la quindicesima giornata di Serie B 2020/2021. Allo Stadio Rigamonti l’Empoli passa in vantaggio dopo ...