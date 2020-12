Bayern Monaco, occhi su Mustafi per la difesa (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Bayern Monaco avrebbe messo Mustafi nel mirino per puntellare la difesa Viste le difficolta nell’arrivare al rinnovo di Jerome Boateng, il Bayern Monaco si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo difensore centrale. E l’occasione potrebbe arrivare dalla Premier League. Come rivelato da Don Balon, i bavarese avrebbero infatti messo gli occhi su Skodran Mustafi che in questa stagione, con Arteta in panchina, ha totalizzato solamente tre presenze con la maglia dell’Arsenal. Il difensore non vorrebbe perdere il treno dell’Europeo e a gennaio è intenzionato a cambiare aria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilavrebbe messonel mirino per puntellare laViste le difficolta nell’arrivare al rinnovo di Jerome Boateng, ilsi sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo difensore centrale. E l’occasione potrebbe arrivare dalla Premier League. Come rivelato da Don Balon, i bavarese avrebbero infatti messo glisu Skodranche in questa stagione, con Arteta in panchina, ha totalizzato solamente tre presenze con la maglia dell’Arsenal. Il difensore non vorrebbe perdere il treno dell’Europeo e a gennaio è intenzionato a cambiare aria. Leggi su Calcionews24.com

Globe Soccer, Ronaldo nominato calciatore del secolo

Cristiano Ronaldo ha ottenuto il titolo di miglior giocatore del secolo, assegnato ai Glober Soccer Awards nella cerimonia di premiazione in corso in Dubai. Il portoghese che indossa la ...

