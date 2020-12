Salvini scambia signora per una clochard? Replica della Lega: “Nessun errore di Matteo” (Di sabato 26 dicembre 2020) Salvini scambia una signora per una clochard? La Lega Replica “Nessun errore” di Matteo Salvini “e Nessun pacco distribuito a caso”. La Lega risponde alle accuse rivolte al leader del partito sulla vicenda della consegna di pacchi di Natale a una donna di origine etiope che sarebbe stata scambiata per una clochard dal leghista. Con una nota dell’ufficio stampa il Carroccio precisa: “A Natale, il leader della Lega Matteo Salvini ha partecipato alla consegna di alcuni generi alimentari a famiglie che ne avevano fatto richiesta, e che pertanto avevano lasciato i propri ... Leggi su tpi (Di sabato 26 dicembre 2020)unaper una? La” di“epacco distribuito a caso”. Larisponde alle accuse rivolte al leader del partito sulla vicendaconsegna di pacchi di Natale a una donna di origine etiope che sarebbe statata per unadal leghista. Con una nota dell’ufficio stampa il Carroccio precisa: “A Natale, il leaderha partecipato alla consegna di alcuni generi alimentari a famiglie che ne avevano fatto richiesta, e che pertanto avevano lasciato i propri ...

