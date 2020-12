MotoGp, Lorenzo duro con Dovisioso: “Invidioso di me e del mio stipendio” (Di sabato 26 dicembre 2020) Tra Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso non corre buon sangue, anzi, si può dire che i due si detestino proprio. Non fanno nemmeno nulla per nasconderlo, tra interviste al veleno e Instagram stories accusatorie. L’ultimo episodio che li ha visti coinvolti, Andrea ha dichiarato: “Non capisco che problema abbia Jorge verso di me: continua ad attaccarmi nelle interviste, anche se negli ultimi due anni e finito sempre dietro di me: dall’alto dei suoi titoli potrebbe forse anche evitare”. Il maiorchino non si è fatto attendere e ha così ribattuto attraverso il suo account Intagram: “Dovizioso è Invidioso di me dai tempi della 250, sappiamo entrambi che è un astio che non risale alla Ducati, però quando ho accettato la chiamata della Ducati ho voluto dare un’opportunità al nostro rapporto. Nella prima stagione da compagni di squadra in Ducati andavo a ... Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) Tra Jorgee Andrea Dovizioso non corre buon sangue, anzi, si può dire che i due si detestino proprio. Non fanno nemmeno nulla per nasconderlo, tra interviste al veleno e Instagram stories accusatorie. L’ultimo episodio che li ha visti coinvolti, Andrea ha dichiarato: “Non capisco che problema abbia Jorge verso di me: continua ad attaccarmi nelle interviste, anche se negli ultimi due anni e finito sempre dietro di me: dall’alto dei suoi titoli potrebbe forse anche evitare”. Il maiorchino non si è fatto attendere e ha così ribattuto attraverso il suo account Intagram: “Dovizioso èdi me dai tempi della 250, sappiamo entrambi che è un astio che non risale alla Ducati, però quando ho accettato la chiamata della Ducati ho voluto dare un’opportunità al nostro rapporto. Nella prima stagione da compagni di squadra in Ducati andavo a ...

