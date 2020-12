La Regina Elisabetta agli inglesi | “Non siete soli”

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 26 dicembre 2020) Nel suo tradizionale messaggio di Natale, laha voluto lanciare un messaggio di speranza ai suoi sudditi: “Non“. Poi ha mandato un pensiero alle vittime del Covid-19 e alle loro famiglie. In questo Natale inusuale per il mondo intero, e che segnerà la storia mondiale per tutte le generazioni a venire, laha lanciato ai suoi sudditi un messaggio di luce, a illuminare il buio di queste lunghe giornate invernali. “Per molti quest’anno è segnato dalla tristezza: alcuni piangono la perdita di una persona cara, altri sentono la mancanza di amici e familiari, mentre per Natale vorrebbero un semplice abbraccio o una stretta della mano” ha detto la, “se questo è il vostro caso, non...