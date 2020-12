Fallimento Trapani calcio, il sindaco Tranchida: “No a speculatori, noi parte civile. Avviso pubblico? Serviranno garanzie economiche” (Di sabato 26 dicembre 2020) tps titleRINASCITA DEL calcio TRAPANESE/tps titleIl Trapani calcio srl è stato dichiarato fallito.Con la sentenza del Tribunale che lo scorso 23 dicembre ha decretato il Fallimento della società granata, è stata scritta l’ultima incresciosa pagina del calcio siciliano e della storia calcistica trapanese.Intanto il sindaco Giacomo Tranchida, nel corso dell'intervista rilasciata a "Zona Vostra" in onda su Trm, anticipa quali saranno le prossime mosse dell'amministrazione comunale all'interno delle aule giudiziarie soffermandosi anche sui piani di ripartenza. Di seguito le dichiarazioni del primo cittadino. "Tengo a fare una premessa, è scomparso il Trapani calcio, la gloriosa maglia granata, il titolo, ma non il ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 dicembre 2020) tps titleRINASCITA DELTRAPANESE/tps titleIlsrl è stato dichiarato fallito.Con la sentenza del Tribunale che lo scorso 23 dicembre ha decretato ildella società granata, è stata scritta l’ultima incresciosa pagina delsiciliano e della storia calcistica trapanese.Intanto ilGiacomo, nel corso dell'intervista rilasciata a "Zona Vostra" in onda su Trm, anticipa quali saranno le prossime mosse dell'amministrazione comunale all'interno delle aule giudiziarie soffermandosi anche sui piani di rinza. Di seguito le dichiarazioni del primo cittadino. "Tengo a fare una premessa, è scomparso il, la gloriosa maglia granata, il titolo, ma non il ...

