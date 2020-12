Don Pietro Cesena, il parroco che invita a bere vino buono: “Astemi? Niente Paradiso” (Di sabato 26 dicembre 2020) “Vi invito a bere con abbondanza vino buono, perché il vino è segno della vita eterna. In Paradiso, fratelli miei, gli Astemi non potranno venire, perché si beve vino“. Così Don Pietro Cesena, durante la Santa Messa di Natale delle 10.30 nella Parrocchia dei Santi Angeli Custodi di Borgotrebbia, in provincia di Piacenza. Il video dell’omelia del sacerdote è diventato virale in poche ore. Il sacerdote non è nuovo a prediche originali. Nel settembre 2019, durante un’omelia, aveva dichiarato che “alcuni rapper sono degli stronzi” e che se ne incontrasse uno “lo picchierebbe”. L'articolo proviene da WineMag.it - Giornale italiano, Guida vini e news. Leggi su winemag (Di sabato 26 dicembre 2020) “Vi invito acon abbondanza, perché ilè segno della vita eterna. In, fratelli miei, glinon potranno venire, perché si beve“. Così Don, durante la Santa Messa di Natale delle 10.30 nella Parrocchia dei Santi Angeli Custodi di Borgotrebbia, in provincia di Piacenza. Il video dell’omelia del sacerdote è diventato virale in poche ore. Il sacerdote non è nuovo a prediche originali. Nel settembre 2019, durante un’omelia, aveva dichiarato che “alcuni rapper sono degli stronzi” e che se ne incontrasse uno “lo picchierebbe”. L'articolo proviene da WineMag.it - Giornale italiano, Guida vini e news.

VittorioSgarbi : Lunga vita a don Pietro Cesena. - HuffPostItalia : L'omelia di Don Pietro a Natale: 'Bevete vino perché gli astemi non vanno in paradiso' (VIDEO) - Paolo42006367 : RT @RadioSavana: Omelia dell'anno! Don Pietro subito al posto di Francesco. - Paolo18030138 : RT @Nonha_stata: È boom di conversioni a Piacenza, dopo l’omelia di Natale in cui Don Pietro Cesena ha invitato a a bere molto vino per gua… - patriziafrezzat : RT @RadioSavana: Omelia dell'anno! Don Pietro subito al posto di Francesco. -