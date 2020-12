Covid-19: nuovi contagi in 7 comuni, zona rossa prorogata a Castellabate e Furore (Di domenica 27 dicembre 2020) Covid-19: nuova vittima a Castel San Lorenzo, 3 contagi ad Aquara 26 dicembre 2020 Covid-19: 539 contagi su 6.448 tamponi, 7 decessi in 48 ore 26 dicembre 2020 Covid-19: 41 nuovi contagi nel ... Leggi su salernotoday (Di domenica 27 dicembre 2020)-19: nuova vittima a Castel San Lorenzo, 3ad Aquara 26 dicembre 2020-19: 539su 6.448 tamponi, 7 decessi in 48 ore 26 dicembre 2020-19: 41nel ...

Agenzia_Ansa : #Covid: 19.037 nuovi casi, 459 le vittime. Il tasso di positività sale di tre punti in un giorno, è al 12,49% #ANSA - RegLombardia : #LNews #Coronavirus Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-9) e nei reparti (-137). A fronte di 15.337… - Corriere : Allarme in Veneto: 5.010 nuovi casi. E la positività schizza al 36,6% - zazoomblog : Covid in Liguria 34 nuovi casi su 109 persone testate. Altre due vittime. Toti: Domenica via alle prime vaccinazion… - piazzarossetti : Covid-19, a Vasto 57 sono i nuovi casi positivi: L'impennata per il focolaio sviluppatosi in una Rsa Crescono i con… -