Ciclismo | Joao Almeida e Ben Swift vincono The Challenge of Stars

(Di sabato 26 dicembre 2020)e Benhanno vinto Theofby Enel, la sfida virtuale sui rulli organizzata da RCS Sport in collaborazione con Bkool. L’evento, andato in scena nella giornata di Santo Stefano, ha premiato il portoghese (nella sfida riservata agli scalatori) e il britannico (tra gli spinter). Il lusitano, a lungo maglia rosa nell’ultimo Giro d’Italia (reale), ha avuto la meglio nell’atto conclusivo sul tedesco Ben Zwiehoff, 26enne che passerà professionista nel 2021 dopo una bella carriera in mountain bike.aveva eliminato in semifinale Giulio Ciccone, detentore del trofeo, a sua volta capace di eliminare al primo turno il bitannico Tao Geoghegan Hart, trionfatore dell’ultima Corsa Rosa. Zwiehoff, sui 2,9 km di salita virtuale che portavano sullo Stelvio, ha ...

