Barcellona, Messi: «Vita privata? A volte vorrei essere anonimo» Lionel Messi ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma La Sexta: le parole del fuoriclasse del Barcellona sulla sua Vita privata. «Sono un privilegiato per tutto quello che ho dovuto sperimentare, ma ci sono momenti in cui vorrei essere anonimo. Mi piacerebbe potermi divertire andando al mercato, al cinema. o al ristorante, soprattutto quando sono con i miei figli».

