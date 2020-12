Sorprende il ladro in casa, morta una donna di 78 anni (Di venerdì 25 dicembre 2020) Una donna di 78 anni, pensionata, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione a Montecassino, nelle Marche. E’ successo la sera della Vigilia di Natale, dopo le ore 20. I motivi che hanno portato al decesso sono ancora da chiarire: l’ipotesi è che abbia avuto un malore. LEGGI ANCHE: Uccide compagno di stanza con L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 dicembre 2020) Unadi 78, pensionata, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione a Montecassino, nelle Marche. E’ successo la sera della Vigilia di Natale, dopo le ore 20. I motivi che hanno portato al decesso sono ancora da chiarire: l’ipotesi è che abbia avuto un malore. LEGGI ANCHE: Uccide compagno di stanza con L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

LEGGI ANCHE: Uccide compagno di stanza con bombola di ossigeno: «Pregava troppo» I familiari della signora hanno raccontato che quella sera sarebbe entrato in casa un ladro, il quale avrebbe chiuso in ...

Una tragedia dai contorni ancora da chiarire quello accaduto dopo le 20, la sera della vigilia di Natale. Una donna di 78 anni, pensionata, è stata trovata senza vita in una villetta di ...

