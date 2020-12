Sbanda con il go-kart | gravemente ferito un 11enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Un bambino di 11 anni è rimastomentre era sui go-nella pista sulla Nettunense, ad Aprilia. I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno subito effettuato una serie di accertamenti presso la struttura dei go-. Secondo quanto si apprende da LatinaOggi il bambino, nella mattinata di ieri, è uscito di pista superando le barriere a protezione del circuito. Il 118 ha chiesto l’intervento dell’elicottero per trasferire l’in un ospedale della capitale dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. E’ stata sporta una formale denuncia e per questo, poche ore dopo, il comando dell’arma di via Tiberio ha inviato delle pattuglie sul posto per effettuare gli accertamenti. su Il Corriere della Città.