Tiberio Timperi bomba sulla Rai | “Se non hai santi in paradiso …”

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 24 dicembre 2020)è un giornalista e un conduttore Rai molto apprezzato dal pubblico. A volte è risultato un po’ ruvido e poco incline alla “bontà falsa” ma sempre molto diretto, schietto e preparato.conosce molto bene il suo lavoro e, anche se ha quell’aria sempre un po’ fredda e distaccata è molto simpatico. In più occasioni ha parlato del suo ruolo difficile di padre separato e ha preso a cuore le storie di chi vive la sua stessa condizione.senza giri di parole: “Se non haiinlavori fino ad un certo punto”, che in passato ha condotto tantissimi programmi tutti di successo quali, La Vita in diretta, Uno mattina estate e Sabato In, attualmente non è ...