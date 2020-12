Sull'Italia in zona rossa, neve e temperature polari (Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI - Dal giorno di Natale e per almeno per i tre giorni successivi un vortice ciclonico di origine polare piomberà Sull'Italia dando vita a una fase di maltempo dalle caratteristiche prettamente invernali. Piogge e nevicate interesseranno gradualmente tutte le regioni, dapprima soprattutto il Nordest (Natale) e poi il Centro-Sud (Santo Stefano). Nella giornata di domenica l'arrivo di una perturbazione atlantica, alimentata da aria fredda e sospinta da intensi venti di Scirocco, farà cadere la neve in pianura al Nordovest a partire dalla sera. Il team del sito ilMeteo.it avverte che la Vigilia trascorrerà con piogge deboli al Nord e Sulle regioni tirreniche. A Natale comincerà ad affluire aria più fredda; il tempo peggiorerà subito sul Triveneto, Sulla Lombardia orientale e meridionale, sul basso ... Leggi su agi (Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI - Dal giorno di Natale e per almeno per i tre giorni successivi un vortice ciclonico di origine polare piomberàdando vita a una fase di maltempo dalle caratteristiche prettamente invernali. Piogge e nevicate interesseranno gradualmente tutte le regioni, dapprima soprattutto il Nordest (Natale) e poi il Centro-Sud (Santo Stefano). Nella giornata di domenica l'arrivo di una perturbazione atlantica, alimentata da aria fredda e sospinta da intensi venti di Scirocco, farà cadere lain pianura al Nordovest a partire dalla sera. Il team del sito ilMeteo.it avverte che la Vigilia trascorrerà con piogge deboli al Nord ee regioni tirreniche. A Natale comincerà ad affluire aria più fredda; il tempo peggiorerà subito sul Triveneto,a Lombardia orientale e meridionale, sul basso ...

