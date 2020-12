Scuola | a Roma l’ingresso sarà differenziato da due distinte fasce orarie | annuncia il Prefetto

Leggi su italiasera

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Nonostante le feste, si sta già lavorando alla ripresa delle attività e, in particolare, al ritorno sui banchi. Propio stamane infatti Matteo Piantedosi,della Capitale, ha firmato il documento operativo, relativo sia all’avvio delle attività scolastiche, che al ripristino regolare dei mezzi pubblici per il 7 gennaio. Tra le novità, l’entrata nelle scuole e negli istituti, che prevede duedi ingresso: una alle 8, coinvolgerà il 40% degli studenti, e una seconda, alle 10, per dare modo al restante 60% di guadagnarecon sufficiente sicurezza. E’ prevista anche la possibilità di ricorrere al sabato per contingentare i numeri, ed abbattere così la percentuale. Ilal lavoro anche per gli orari delle attività produttive e commerciali Per l’occasione il ...