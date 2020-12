Omicidio di Trebaseleghe, l’ultima telefonata della compagna di Alessandro Pontin (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’aveva contattato poche ore prima della tragedia. Non poteva aspettarsi cosa sarebbe successo dopo la chiamata. Si tinge sempre più di nero il caso dell’Omicidio/suicidio di Trebaleseghe, dove Alessandro Pontin, 49 anni, ha ucciso i suoi due figli tagliandogli la gola. Negata la presunta tesi iniziale che delineava un Omicidio dei piccoli nel sonno, mentre Francesca e Pietro, 15 anni lei, 13 lui, erano svegli e pienamente coscenti.Il “padre” li ha rincorsi per tutta casa con un coltello da macellaio, li ha uccisi tagliandogli di netto la giugulare e lo stesso uomo si è poi tolto la vita allo stesso modo. A parlare è ora la nuova compagna di Pontin, Luciana Zillio, rimasta anch’essa sconvolta dall’accaduto: “Io e Alessandro ci siamo ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’aveva contattato poche ore primatragedia. Non poteva aspettarsi cosa sarebbe successo dopo la chiamata. Si tinge sempre più di nero il caso dell’/suicidio di Trebaleseghe, dove, 49 anni, ha ucciso i suoi due figli tagliandogli la gola. Negata la presunta tesi iniziale che delineava undei piccoli nel sonno, mentre Francesca e Pietro, 15 anni lei, 13 lui, erano svegli e pienamente coscenti.Il “padre” li ha rincorsi per tutta casa con un coltello da macellaio, li ha uccisi tagliandogli di netto la giugulare e lo stesso uomo si è poi tolto la vita allo stesso modo. A parlare è ora la nuovadi, Luciana Zillio, rimasta anch’essa sconvolta dall’accaduto: “Io eci siamo ...

ABosurgi : RT @mattinodipadova: OGGI L'ADDIO AI RAGAZZI UCCISI DAL PADRE / Ammesse ad Arsego non più di 120 persone per dare l’ultimo saluto a Frances… - mattinodipadova : OGGI L'ADDIO AI RAGAZZI UCCISI DAL PADRE / Ammesse ad Arsego non più di 120 persone per dare l’ultimo saluto a Fran… - mattinodipadova : Il figlio della fidanzata Luciana: «Nessun astio tra mia mamma e Roberta. Con Pietro e Francesca un buon rapporto.… - corriereveneto : #Omicidio Trebaseleghe funerali il 24 dicembre alla vigilia di #Natale per Pietro e Francesca, vittime del padre su… - News24Italy : #Mattanza di Trebaseleghe: Francesca si è difesa fino all'ultimo dalla furia del padre -