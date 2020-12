L’Arsenal lotta per la salvezza | il tecnico del West Brom conferma | “Sono nostri rivali”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Davvero incredibile ciò che sta accadendo in Premier League coninguaiato nella zona bassa della classifica. I Gunnersin piena crisi e questo è un fattore che porta le attualia crederci sempre più. È per questo che fanno notizia sino a un certo punto le parole di Samuel Allardyce,delwich, che alla vigilia della gara contro il Liverpool ha parlato anche delritenendola una propria rivale per la. “Dato chenelle otto peggiori squadre, allora sì,concorrenti per la– ha detto –.decisamente inellaper la sopravvivenza nella massima ...