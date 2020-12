Inter, il regalo sotto l’albero per Conte: dal centrocampista agli esuberi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un regalo sotto l’albero per Antonio Conte: la prossima sessione di mercato vedrà l’Inter protagonista? Due temi sul banco. L’Inter di Antonio Conte continua la sua scalata in campionato, dove è evidente quel senso di potere che la squadra nerazzurra sta assumendo giornata dopo giornata. Le due milanesi, di fatto, hanno staccato in classifica le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Unper Antonio: la prossima sessione di mercato vedrà l’protagonista? Due temi sul banco. L’di Antoniocontinua la sua scalata in campionato, dove è evidente quel senso di potere che la squadra nerazzurra sta assumendo giornata dopo giornata. Le due milanesi, di fatto, hanno staccato in classifica le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

