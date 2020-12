Il 2020 è stato l’anno in cui i millennial sono diventati definitivamente adulti (Di giovedì 24 dicembre 2020) I millennial nel 2020 hanno compiuto all’incirca tra i 24 ed i 39 anni e, tra i vari eventi della loro vita, quest’anno sono stati travolti dalla pandemia globale Il lavoro, un passato amoroso di storie che hanno avuto un inizio e una fine, genitori di cui bisogna ormai prendersi cura, se ancora ci sono. E nel mentre si prova a riempirsi la vita: con animali, piante, flirt, magari figli e qualche attività che li faccia star bene e continui a farli sognare. I millennial nel 2020 hanno compiuto all’incirca tra i 24 ed i 39 anni. E, tra i vari eventi della loro vita, quest’anno sono stati travolti, insieme al resto delle generazioni, dal treno ad altissima ed incontrollabile velocità della pandemia globale. Leggi su it.mashable (Di giovedì 24 dicembre 2020) Inelhanno compiuto all’incirca tra i 24 ed i 39 anni e, tra i vari eventi della loro vita, quest’annostati travolti dalla pandemia globale Il lavoro, un passato amoroso di storie che hanno avuto un inizio e una fine, genitori di cui bisogna ormai prendersi cura, se ancora ci. E nel mentre si prova a riempirsi la vita: con animali, piante, flirt, magari figli e qualche attività che li faccia star bene e continui a farli sognare. Inelhanno compiuto all’incirca tra i 24 ed i 39 anni. E, tra i vari eventi della loro vita, quest’annostati travolti, insieme al resto delle generazioni, dal treno ad altissima ed incontrollabile velocità della pandemia globale.

