Ibrahimovic racconta il Covid | “Diventa un fatto mentale Ti fissi e ti immagini tutti i mali addosso”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Zlatansi èto in una lunga intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera, di cui si riporta un estratto. Mi sono preoccupato col coronavirus. Quando all’inizio mi è capitato, ero abbastanza tranquillo, quasi incuriosito, vabbè, voglio vedere cosa è questo. Ha colpito tutto il mondo, una grande tragedia, adesso è arrivato da me. Ero a casa ad aspettare, vediamo cosa succede. Mal di testa, non fortissimo ma fastidioso, una cosa tosta. Ho anche perso un po’ il gusto. E stavo lì tutto il tempo, a casa, incazzato, non potevo uscire, non mi potevo allenare bene. Stare fermo è terribile. A un certo punto parlavo con la casa e davo i nomi ai muri.un. Tie tii ...