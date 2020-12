Federica Panicucci | chi è il suo ex marito Mario Fargetta – Tutto su di lui

Leggi su giornal

(Di giovedì 24 dicembre 2020)sarà stasera protagonista de Il concerto di Natale di Mediaset, in onda su Canale 5 a partire dalle 21:30. Laha avuto una storia ventennale con. La coppia si è messa insieme nel 1995 e nel 20006 si è sposata, ma nel 2015 è sopraggiunto il divorzio. Scopriamo qualcosa in più sull’exdinasce a Lissone, nella provincia di Monaza e Brianza, il 19 luglio 1962, sotto il segno del Cancro. Ha quindi compiuto quest’anno 58 anni. A soli 14 anni il ragazzo inizia a lavorare come tappezziere nell’attività di famiglia, ciò accade in seguito alla prematura morte del padre. Nel mentre continua a studiare informatica....