Enrico Papi a passeggio per la città: “non mi riconosce nessuno” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Enrico Papi a passeggio per le città per fare i regali di Natale, stranamente fa un commento molto particolare: “non mi riconosce nessuno” Enrico PapiIl noto conduttore Enrico Papi torna a far parlare di sé. Sembra proprio che stia preparando un nuovo programma che presto andrà in onda sulla Mediaset. Papi è un volto caratteristico di numerosi programmi che recentemente sono stati trasmessi su canale Tv8. Qui ha avuto l’occasione di essere il volto di punta di ben due format molto apprezzati dal pubblico. Infatti secondo quanto è stato riferito dal web ed alcune indiscrezione che stanno girando sembrerebbe che attualmente ci siano delle trattative che lo riporterebbero a ... Leggi su kronic (Di giovedì 24 dicembre 2020)per leper fare i regali di Natale, stranamente fa un commento molto particolare: “non miIl noto conduttoretorna a far parlare di sé. Sembra proprio che stia preparando un nuovo programma che presto andrà in onda sulla Mediaset.è un volto caratteristico di numerosi programmi che recentemente sono stati trasmessi su canale Tv8. Qui ha avuto l’occasione di essere il volto di punta di ben due format molto apprezzati dal pubblico. Infatti secondo quanto è stato riferito dal web ed alcune indiscrezione che stanno girando sembrerebbe che attualmente ci siano delle trattative che lo riporterebbero a ...

