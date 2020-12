De Laurentiis: “Pirlo deve pensare a fare l’allenatore, non è un avvocato” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato a Radio Capital, citando anche Pirlo: "Non è un avvocato e certe situazioni non le conosce, dovrebbe pensare solo a fare l'allenatore. Non si può anteporre una legge di sport ad una statale. Non mi permetto di dargli del pirla, ma certi argomenti dovrebbe lasciarli al suo responsabile della comunicazione. Covid? È stato un evento unico e ci ha costretto a porci diverse domande, abbiamo fatto acqua da tutte le parti, noi italiani siamo stati dormienti per troppi anni".caption id="attachment 1060805" align="alignnone" width="3500" De Laurentiis, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha parlato a Radio Capital, citando anche: "Non è une certe situazioni non le conosce, dovrebbesolo al'allenatore. Non si può anteporre una legge di sport ad una statale. Non mi permetto di dargli del pirla, ma certi argomenti dovrebbe lasciarli al suo responsabile della comunicazione. Covid? È stato un evento unico e ci ha costretto a porci diverse domande, abbiamo fatto acqua da tutte le parti, noi italiani siamo stati dormienti per troppi anni".caption id="attachment 1060805" align="alignnone" width="3500" De, getty/caption ITA Sport Press.

