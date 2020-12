Ambra Orfei | ' Il Christmas show arriva sul pc di casa I bimbi hanno bisogno di favole'

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Orfei

Leggo.it

«Un Natale così diverso richiede una surplus di fantasia. Per i bambini, si sa, avere fantasia è un gioco, dunque “Il Villaggio delle Meraviglie” – ...L'iniziativa, curata da Scenikoevents e in cartellone fino al 6 gennaio, va in scena on line. La madrina d'eccezione è sempre lei, Ambra Orfei. Il 28 dicembre alle 17,30 su piattaforma Zoom la festa ...