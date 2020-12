Verona-Inter, Adani ribadisce: “Le giocate di Zaccagni ricordano quelle di Riquelme” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Qualcuno si è messo a ridere ma è così: le giocate di Zaccagni ricordano quelle di Riquelme“. Lo ha ribadito il telecronista di Sky Sport Lele Adani durante il corso di Verona-Inter. Protagonista ancora una volta Zaccagni che con uno splendido tocco di tacco ha liberato Dimarco in area di rigore a tu per tu contro Handanovic. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Qualcuno si è messo a ridere ma è così: ledidi“. Lo ha ribadito il telecronista di Sky Sport Leledurante il corso di. Protagonista ancora una voltache con uno splendido tocco di tacco ha liberato Dimarco in area di rigore a tu per tu contro Handanovic. SportFace.

Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri subito in campo per preparare l'ultima sfida del 2020: mercoledì c'è #VeronaInter ??… - DiMarzio : #VeronaInter, #Eriksen rientra in Danimarca - Inter : ?? | ARBITRO Mercoledì #VeronaInter: Giacomelli dirigerà il match del Bentegodi ?? - robertodicesar1 : @Linerazzurra Inter praticamente statico il Verona va molto meglio in campo - IEbbasta : @Emmeriserva1 Te come mezzo inter twitter pensavi di andare a Verona a passeggiare, diocane seguite il calcio dall'altro ieri. -