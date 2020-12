UFC – Daniel Cormier | “Nel 2018 avrei dovuto smettere”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)è stato negli ultimi due decenni una delle icone delle MMA mondiali. Da una parte per il suo straordinario carisma fuori dalla gabbia, ma soprattutto per le sue eccezionali capacità di wrestler all’interno dell’ottagono. Un personaggio che ha fatto sempre discutere gli appassionati, più che mai oggi come commentatore tecnico di gran parte degli eventi UFC. Non a caso, pochi giorni fa ai microfoni di ESPN, ha dichiarato come la sua carriera sia stata ampiamente condizionata dalla sua schiena, dopo l’intervento chirurgico del. Una dichiarazione che sembra essere un rimpianto, una giustificazione non richiesta, in relazione alla sua doppia debacle contro l’attuale campione dei pesi massimi, che da molti punti di vista ha segnato pesantemente la sua immagine di vincente, nella storia delle MMA. La sfida ...