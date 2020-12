Roma, Igor Zaniolo: «Ecco quando tornerà mio figlio» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Igor Zaniolo ha parlato delle condizioni fisiche del figlio Nicolò, centrocampista della Roma, attualmente fermo per infortunio Igor Zaniolo ha parlato delle condizioni fisiche del figlio Nicolò, centrocampista della Roma, attualmente fermo per infortunio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di calciospezia.it. «Dovrebbe rientrare per aprile, giusto in tempo per tornare a calcare l’erba del campo che fu il mio, il mitico Picco». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020)ha parlato delle condizioni fisiche delNicolò, centrocampista della, attualmente fermo per infortunioha parlato delle condizioni fisiche delNicolò, centrocampista della, attualmente fermo per infortunio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di calciospezia.it. «Dovrebbe rientrare per aprile, giusto in tempo per tornare a calcare l’erba del campo che fu il mio, il mitico Picco». Leggi su Calcionews24.com

culture_roma : Kirill Petrenko e Igor Levit, due figure di prestigio internazionale, insieme per un concerto imperdibile! In diret… - pfaelzerwein : mercoledì 23 dicembre 2020 ore 20.30 in diretta dal Parco della Musica, Roma ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA… - siamo_la_Roma : ??? #Zaniolo corre verso il recupero ?? Papà #Igor indica la data ?? “Dovrebbe tornare ad aprile“… - OdeonZ__ : Il padre di Zaniolo rompe gli indugi: 'Ecco quando Nicolò tornerà in campo' - sportli26181512 : Il padre di Zaniolo rompe gli indugi: 'Ecco quando Nicolò tornerà in campo': Il padre di Zaniolo rompe gli indugi:… -