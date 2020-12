Restituiti alla spiaggia 320 tonnellate di sabbia pulita, ma manca una norma (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A quasi tutti sarà capitato, passeggiando su una spiaggia, di imbattersi in cumuli compatti di piante filiformi, scambiandole per rifiuti, o interpretandole come sentinelle di allarme di una spiaggia poco curata. Con ogni probabilità si tratta invece di banquettes di Posidonia oceanica, una pianta acquatica che rappresenta il principale polmone di ossigeno per i nostri mari e un importante habitat naturale per la fauna marina. Una volta completato il proprio ciclo vitale, infatti, le foglie di Posidonia vengono portate a riva dalle correnti. Nei luoghi del turismo organizzato le banquettes vengono rimosse per garantire una migliore fruibilità delle spiagge. È una prassi controversa. E per garantire una corretta gestione della Posidonia spiaggiata, Marevivo sta studiando un protocollo. Nella scorsa primavera, tra ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A quasi tutti sarà capitato, passeggiando su una, di imbattersi in cumuli compatti di piante filiformi, scambiandole per rifiuti, o interpretandole come sentinelle dirme di unapoco curata. Con ogni probabilità si tratta invece di banquettes di Posidonia oceanica, una pianta acquatica che rappresenta il principale polmone di ossigeno per i nostri mari e un importante habitat naturale per la fauna marina. Una volta completato il proprio ciclo vitale, infatti, le foglie di Posidonia vengono portate a riva dalle correnti. Nei luoghi del turismo organizzato le banquettes vengono rimosse per garantire una migliore fruibilità delle spiagge. È una prassi controversa. E per garantire una corretta gestione della Posidoniata, Marevivo sta studiando un protocollo. Nella scorsa primavera, tra ...

A quasi tutti sarà capitato, passeggiando su una spiaggia, di imbattersi in cumuli compatti di piante filiformi, scambiandole per rifiuti, o interpretandole come sentinelle di allarme di una ...

