Pep dopo il 4-1 | «Problemi risolti? Una rondine non fa primavera» – VIDEO

Pep Guardiola ha parlato dopo la vittoria per 4-1 contro l'Arsenal Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato dopo la vittoria per 4-1 in Carabao Cup contro l'Arsenal. «È solo una partita. È come il tempo a Manchester. Piove ogni giorno, ma se per una giornata esce il sole non significa che cambierà il clima. È solo una partita e dovremo confermarci in futuro, ma siamo felici di essere di nuovo in semifinale. È la quarta semifinale consecutiva. Siamo partiti bene, ma poi stavamo soffrendo e abbiamo cambiato a livello tattico».

Pep Guardiola ha parlato dopo la vittoria per 4-1 contro l’Arsenal. Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato dopo la vittoria per 4-1 in Carabao Cup contro l’ ...

L’errore di Runarsson che apre le porte della semifinale di Carabao Cup al Manchester City

I Gunners hanno provato a restare in partita con le unghie e con i denti ma la forza della squadra di Pep Guardiola, alla fine ... Pian piano l'Arsenal aveva reagito e poco dopo la mezz'ora Alexandre ...

