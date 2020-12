Pallamano, Mondiali 2021: Magnus Rod non ci sarà! La Norvegia perde uno dei suoi assi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Prosegue la lunga serie di rinunce ai Mondiali 2021, con la Norvegia che dovrà fare a meno del mancino Magnus Rod, molto utile nello scacchiere tattico del tecnico dell’allenatore Christian Berge poichè può ricoprire sia la posizione di ala, sia la posizione di terzino. Rod ha di recente accusato un infortunio alla mano, che a quanto sembra non si è ancora ristabilito totalmente, costringendo il 23enne a rinviare il volo per l’Egitto. Un rischio che Rod non può correre, specie di un anno in cui si gioca tutto con il Flensburg, e che si concluderà con le Olimpiadi di Tokyo, dove la Norvegia punta dritta all’oro. Foto: MaciejGillert / Shutterstock.com Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Prosegue la lunga serie di rinunce ai, con lache dovrà fare a meno del mancinoRod, molto utile nello scacchiere tattico del tecnico dell’allenatore Christian Berge poichè può ricoprire sia la posizione di ala, sia la posizione di terzino. Rod ha di recente accusato un infortunio alla mano, che a quanto sembra non si è ancora ristabilito totalmente, costringendo il 23enne a rinviare il volo per l’Egitto. Un rischio che Rod non può correre, specie di un anno in cui si gioca tutto con il Flensburg, e che si concluderà con le Olimpiadi di Tokyo, dove lapunta dritta all’oro. Foto: MaciejGillert / Shutterstock.com

zazoomblog : Pallamano Mondiali 2021: ecco i convocati della Danimarca in Egitto per difendere il titolo - #Pallamano #Mondiali… - redazionehgnews : Pallamano, Qualificazioni Mondiali U21 e U19: Italia in campo nella primavera 2021 via @redazione@hgnews.it -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Mondiali Mondiali, Europei e Champions su Sky Sport Sky Sport Pallamano, Mondiali 2021: Magnus Rod non ci sarà! La Norvegia perde uno dei suoi assi

Prosegue la lunga serie di rinunce ai Mondiali 2021, con la Norvegia che dovrà fare a meno del mancino Magnus Rod, molto utile nello scacchiere tattico del tecnico dell'allenatore Christian Berge poic ...

Pallamano: Nazionale under 18 in stage a Chieti, nel mirino le qualificazioni ai Mondiali

Prosegue la marcia di avvicinamento alle qualificazioni ai Mondiali u19 di pallamano 2020, che vedranno gli azzurrini radunarsi nei prossimi giorni a Chieti presso il Centro Tecnico Federale, per uno ...

Prosegue la lunga serie di rinunce ai Mondiali 2021, con la Norvegia che dovrà fare a meno del mancino Magnus Rod, molto utile nello scacchiere tattico del tecnico dell'allenatore Christian Berge poic ...Prosegue la marcia di avvicinamento alle qualificazioni ai Mondiali u19 di pallamano 2020, che vedranno gli azzurrini radunarsi nei prossimi giorni a Chieti presso il Centro Tecnico Federale, per uno ...