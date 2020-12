Messi supera Pelé | la Budweiser consegnerà 644 birre ai portieri battuti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nel match vinto ieri dal Barcellona per 0-3 in casa del Real Valladolid, Lionelha messo a segno il goal numero 644 con la maglia dei blaugrana. Marcatura che ha permesso al 6 volte pallone d’oro dire il record diper quanto concerne il numero di reti siglati con la stessa maglia. Il brasiliano nella sua carriera era riuscito a realizzare 643 reti con la casacca del Santos. Altro record infranto, quindi, per il fenomeno argentino che entra sempre di più nella storia del calcio. La “Pulce“, ovviamente, non si vuole fermare e nonostante i malumori della scorsa estate ed una stagione in cui il suo Barça non sta ottenendo risultati entusiasmanti,è sempre e ancora al centro della squadra e ha voglia di migliorare i suoi numeri già decisamente unici. La, nota marca di birra ...