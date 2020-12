Marotta conferma: 'Eriksen ha avuto difficoltà ad inserirsi, andrà via dalla squadra' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La notizia è arrivata al margine della partita Verona-Inter, e a darla è stato proprio Giuseppe Marotta, Ad dell'Inter nonchè consigliere della Lega Nazionale Professionisti di Serie A, che ha ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La notizia è arrivata al margine della partita Verona-Inter, e a darla è stato proprio Giuseppe, Ad dell'Inter nonchè consigliere della Lega Nazionale Professionisti di Serie A, che ha ...

infoitsport : LIVEBLOG – Marotta conferma Eriksen in uscita, i tifosi: “Che tristezza”, “Perché è stato comprato?” - passione_inter : LIVEBLOG - Marotta conferma Eriksen in uscita, i tifosi: 'Che tristezza', 'Perché è stato comprato?' -… - sportli26181512 : Marotta: “Eriksen via dall’Inter, non è funzionale”: Il dirigente nerazzurro conferma la partenza del centrocampist… - federikobianchi : @Alex_Cavasinni Per inciso.. Marotta conferma la partenza di eriksen nel prepartita. Me ne farò una ragione ma non… - nox_2793 : @deatoffees La cosa giusta da fare con Eriksen avrebbero dovuto farla non appena c'è stata la conferma di Conte..ma… -