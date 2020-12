Inter, Marotta: «Mercato? Non faccio nomi. Eriksen non è funzionale, partirà» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Verona: le sue dichiarazioni Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Verona. VERONA – «Sono certo che verrà fuori una bella partita». Mercato – «Ci incontreremo con l’allenatore perché ci troviamo davanti al termine del girone d’andata e faremo in modo cordiale come sempre e segneremo la strategia. Non mi sento di fare nomi nel Mercato, vengono accostati anche nomi che non abbiamo mai trattato. Da qui al 31 di gennaio leggeremo tanti nomi. Valuteremo, cercheremo di accontentare i calciatori che vogliono trovare più spazio». ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Giuseppe, dirigente dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Verona: le sue dichiarazioni Giuseppe, dirigente dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Verona. VERONA – «Sono certo che verrà fuori una bella partita».– «Ci incontreremo con l’allenatore perché ci troviamo davanti al termine del girone d’andata e faremo in modo cordiale come sempre e segneremo la strategia. Non mi sento di farenel, vengono accostati ancheche non abbiamo mai trattato. Da qui al 31 di gennaio leggeremo tanti. Valuteremo, cercheremo di accontentare i calciatori che vogliono trovare più spazio». ...

