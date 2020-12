GF Vip | Flavio Briatore | “Si è parlato più di me che dei concorrenti”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lo ha detto l’imprenditore in un’intervista a Liberocon la partecipazione della ex moglie, Elisabetta Gregoraci, al Grande Fratello Vip è diventato protagonista del reality di Canale 5, pur non volendolo. Infatti si ètanto di lui attraverso la conduttrice, che conha avuto un figlio, Nathan Falco. Lei – saputo del prolungamento del programma sino a febbraio 2021 – ha lasciato la casa di Cinecittà proprio per passare le feste natalizie insieme a suo figlio. Sulla ex coppia si sono scritte tante pagine. Si èanche di un contratto post divorzio che non esiste: “Non esiste – ha dichiarato l’imprenditore – Su noi due sono state scritte e dette tante cazzat* e cattiverie”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci ...