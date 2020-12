Christopher Nolan è interessato ad adattare i suoi film in videogame

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)guarda con interesse al mondo deie rivela che in passato aveva pianificato l'adattamento di Inception, ma il progetto non è andato in porto. E se Tenet diventasse un? Questo potrebbe accadere, visto che il registaha espresso interesse nell'adattamento futuro deiin videogiochi.ha parlato della possibilità diin un altro tipo di media nel corso di un'intervista con il conduttore di The Game Awards, Geoff Keighley. Il regista ha rivelato come, nonostante le difficoltà insite nel progetto, sarebbea esplorare un media diverso se si presentasse la giusta ...