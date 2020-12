Carlo Conti svela: "Il Covid stava per attaccare i polmoni" - (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Novella Toloni Carlo Conti è tornato a parlare della difficile esperienza contro il coronavirus dal contagio fino al ricovero e ha svelato come è riuscito a evitare il ricovero in terapia intensiva Carlo Conti si appresta a tornare in prima serata con Affari Tuoi, ma l'ultimo periodo non è stato facile per lui. Il contagio da Covid-19 lo ha messo a dura prova, perché quello che all'inizio sembrava un contagio asintomatico si è ben presto evoluto in una forma più grave, che lo ha costretto addirittura al ricovero in ospedale. In terapia intensiva Conti non è mai entrato solo grazie al tempestivo intervento dei medici, che hanno scongiurato un peggioramento delle sue condizioni. nodo 1911576 Carlo Conti ha raccontato la ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Novella Toloniè tornato a parlare della difficile esperienza contro il coronavirus dal contagio fino al ricovero e hato come è riuscito a evitare il ricovero in terapia intensivasi appresta a tornare in prima serata con Affari Tuoi, ma l'ultimo periodo non è stato facile per lui. Il contagio da-19 lo ha messo a dura prova, perché quello che all'inizio sembrava un contagio asintomatico si è ben presto evoluto in una forma più grave, che lo ha costretto addirittura al ricovero in ospedale. In terapia intensivanon è mai entrato solo grazie al tempestivo intervento dei medici, che hanno scongiurato un peggioramento delle sue condizioni. nodo 1911576ha raccontato la ...

Carlo Conti: «Il Covid stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno preso in tempo» Corriere della Sera Carlo Conti svela: "Il Covid stava per attaccare i polmoni"

Carlo Conti si appresta a tornare in prima serata con Affari Tuoi, ma l'ultimo periodo non è stato facile per lui. Il contagio da Covid-19 lo ha messo a dura prova, perché quello che all'inizio ...

Come il concerto di uno straordinario Gianni Morandi nella deserta basilica di Assisi in compagnia del solo Carlo Conti. Il conduttore è il vero protagonista di questo periodo così travagliato.

Carlo Conti si appresta a tornare in prima serata con Affari Tuoi, ma l'ultimo periodo non è stato facile per lui. Il contagio da Covid-19 lo ha messo a dura prova, perché quello che all'inizio sembrava un contagio asintomatico si è ben presto evoluto in una forma più grave, che lo ha costretto addirittura al ricovero in ospedale. Come il concerto di uno straordinario Gianni Morandi nella deserta basilica di Assisi in compagnia del solo Carlo Conti. Il conduttore è il vero protagonista di questo periodo così travagliato.