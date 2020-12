Benedetta Rossi | “Ho bisogno di prendermi una pausa”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Food Influencer ha annunciato di averdi unafood influencer piuttosto rinomata è diventata celebre in rete con il suo “Fatto in casa da” ed è ormai un personaggio punto di riferimento per l’argomento cucina. Leggi anche: La Food Bloggerrisponde a tono agli haters Sui social la, ha però annunciato di volersi prendere unaper recuperare da questi mesi ma anche per riallacciare un legame con il marito dopo un periodo difficile. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@fattoincasada) Il fatto di lavorare insieme – spiega – a casa nostra, ha tanti vantaggi, ...