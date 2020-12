Alta tensione a Parma: lite dopo Crotone tra Valenti e Cornelius (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Serata da dimenticare per il Parma che cade anche a Crotone e chiude con una sconfitta il 2020. Una giornata davvero da dimenticare anche per quanto accaduto sul terreno di gioco al triplice fischio della sfida, ovvero un faccia a faccia non proprio amichevole tra Lautaro Valenti e Andreas Cornelius, entrambi calciatori ducali.Come riporta Goal, al termine della sfida persa per 2-1 contro il Crotone, l'attaccante avrebbe detto qualcosa da lontano al difensore che, dal canto suo, non ha preso bene quello che potrebbe essere stato un rimprovero. I compagni di squadra sono presto arrivati uno davanti all'altro con le telecamere che hanno ripreso in parte a scena. Cornelius avrebbe leggermente spintonato l'argentino, all'esordio in Serie A, e sarebbe parso molto arrabbiato.I due sarebbero ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Serata da dimenticare per ilche cade anche ae chiude con una sconfitta il 2020. Una giornata davvero da dimenticare anche per quanto accaduto sul terreno di gioco al triplice fischio della sfida, ovvero un faccia a faccia non proprio amichevole tra Lautaroe Andreas, entrambi calciatori ducali.Come riporta Goal, al termine della sfida persa per 2-1 contro il, l'attaccante avrebbe detto qualcosa da lontano al difensore che, dal canto suo, non ha preso bene quello che potrebbe essere stato un rimprovero. I compagni di squadra sono presto arrivati uno davanti all'altro con le telecamere che hanno ripreso in parte a scena.avrebbe leggermente spintonato l'argentino, all'esordio in Serie A, e sarebbe parso molto arrabbiato.I due sarebbero ...

