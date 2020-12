Allegri pronto a tornare: è in pole per la panchina di una big (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Massimiliano Allegri è pronto a rimettersi in gioco dopo qualche tempo di inattività. L’ex allenatore della Juventus è corteggiato da una big inglese. Max Allegri è pronto a tornare, più carico che mai. L’ex allenatore della Juventus è in pole position per la panchina dell’Arsenal. La gestione di Mikel Arteta non convince la dirigenza, pronta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Massimilianoa rimettersi in gioco dopo qualche tempo di inattività. L’ex allenatore della Juventus è corteggiato da una big inglese. Max, più carico che mai. L’ex allenatore della Juventus è inposition per ladell’Arsenal. La gestione di Mikel Arteta non convince la dirigenza, pronta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

