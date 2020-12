Alla ricerca di Nemo: gli omaggi a Shining e Lo squalo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alla ricerca di Nemo, il celebre film della Pixar, è memorabile anche per il suo duplice omaggio a Shining e Lo squalo. Alla ricerca di Nemo, il celebre film della Pixar, è memorabile anche per il suo duplice omaggio a Shining e Lo squalo. Entrambi fanno parte della sequenza con gli squali vegetariani, il cui leader si chiama Bruce, come il nomignolo affibbiato all'animatronic usato per il film di Steven Spielberg (fonte di diversi problemi poiché in acqua non funzionava in maniera ottimale). Alla fine della sequenza Bruce ritrova l'istinto carnivoro e, in preda a un raptus, cerca di divorare Marlin e Dory. Quando rimane bloccato dietro una porta, si intravede la sua ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 dicembre 2020)di, il celebre film della Pixar, è memorabile anche per il suo dupliceo ae Lodi, il celebre film della Pixar, è memorabile anche per il suo dupliceo ae Lo. Entrambi fanno parte della sequenza con gli squali vegetariani, il cui leader si chiama Bruce, come il nomignolo affibbiato all'animatronic usato per il film di Steven Spielberg (fonte di diversi problemi poiché in acqua non funzionava in maniera ottimale).fine della sequenza Bruce ritrova l'istinto carnivoro e, in preda a un raptus, cerca di divorare Marlin e Dory. Quando rimane bloccato dietro una porta, si intravede la sua ...

ComuneMI : Nasce il nuovo sistema di servizi per giovani tra 16 e 34 anni per supporto alla ricerca del lavoro, al cambio del… - GassmanGassmann : In Italia investiamo un terzo rispetto alla Germania,per la ricerca...un terzo. Il futuro può esistere solo nella… - chetempochefa : 'Se analizziamo la situazione della ricerca italiana possiamo dire eccellenze, giovani che se la battono alla pari… - _hikariare__ : ALLA RICERCA DI NEMO SU RAI 2 quanti ricordi bellissimi #allaricercadinemo - francescoviv : @teoxandra Bella discussione (come sempre) grazie. Sono favorevole a tutta la ricerca scientifica in ogni direzione… -