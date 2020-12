A Imola capolavori di Strauss jr e Mozart secondo Elio

Leggi su dire

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) BOLOGNA – Sarà nel segno della famiglia Strauss e di Mozart, e potrà contare su un ospite d’eccezione come Stefano Belisari, meglio noto come Elio, ‘*Note di Festa’, il concerto di Natale offerto dalla Fondazione Cassa di risparmio di Imola. Per l’occasione, si legge in una nota, è stata invitata una delle orchestre da camera più prestigiose e amate al mondo, i Salzburg Chamber Soloists, diretta dal violinista e direttore d’orchestra Lavard Skou-Larsen. Da parte sua, Elio “accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta di alcuni capolavori dei figli di Johann Strauss e di Mozart, con una breve incursione in un’opera di Rossini”.