500 parenti delle vittime di Covid chiedono al governo di essere risarciti per gli errori commessi a inizio pandemia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) 500 parenti delle vittime di Covid chiedono al governo di essere risarciti per gli errori commessi Più di 500 parenti delle vittime di Covid depositeranno oggi al tribunale di Roma un atto di citazione che chiama in causa la presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero della Salute e la Regione Lombardia per gli errori commessi e l'impreparazione mostrata quando l'epidemia è esplosa per la prima volta in Italia. Le famiglie sono residenti principalmente nelle zone più colpite dal virus durante la prima ondata di Coronavirus: Bergamo, Brescia, Milano, Monza e Brianza, Como, Varese, Cremona, Lodi, ma anche Roma, ...

Ultime Notizie dalla rete : 500 parenti Decreto Natale, ecco le tutte le deroghe: possibile invitare fino a 2 parenti o amici non conviventi Il Sole 24 ORE Causa civile da 100 milioni per Conte

Oggi pomeriggio l'avvocato del comitato dei parenti delle vittime di Covid nella Bergamasca Noi Denunceremo notificherà un atto di citazione nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ...

Vittime del Covid, 500 famiglie chiedono al governo di essere risarcite

I parenti delle vittime del Covid aprono il fronte dei risarcimenti in sede civile: in più di cinquecento depositeranno oggi in tribunale a Roma un atto di citazione che chiama in causa la presidenza ...

