Windows 10 versione 20H2: attenzione all'aggiornamento KB4592438 (Di martedì 22 dicembre 2020) Sembra che, eseguendo Chkdsk con opzione /f per correggere eventuali problemi rilevati all'unità di memorizzazione, Windows 10 mostri schermate blu e i dati memorizzati risultino inaccessibili Chkdsk è utile per correggere eventuali errori presenti sul disco nei sistemi operativi Windows 10. Però, in questi ultimi tempi, sembrerebbe essere emerso un problema. Gli utenti interessati sono quelli che hanno scaricato e installato l'aggiornamento KB4592438 per Windows 10 versione 20H2, rilasciato l'8 Dicembre 2020; e che successivamente hanno eseguito il comando Chkdsk /f. L'utilizzo del comando in questione è particolarmente sconsigliato nei casi in cui il sistema di archiviazione dovesse presentare malfunzionamenti a livello hardware. Inoltre i comandi Chkdsk /f e Chkdsk /r potrebbero ...

Gli utenti interessati sono quelli che hanno scaricato e installato l’aggiornamento KB4592438 per Windows 10 versione 20H2, rilasciato l’8 Dicembre 2020; e che successivamente hanno eseguito il ...

