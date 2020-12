Virtus Bologna-Andorra in tv | data | orario | canale e diretta streaming Eurocup 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 22 dicembre 2020) Segafredoe MoraBancsi sfidano nel recupero dell’ottava giornata del gruppo C di. Le due compagini già qualificate per la top-16 si sfidano in un match utile solo per le statistiche, specialmente per quelle dei bianconeri che ancora imbattuti in Europa puntano alla decima vittoria consecutiva per chiudere da imbattuti. Martedì 22 dicembre alle ore 19.00 inizierà la contesa che sarà trasmessa in esclusivasu Eurosport Player. SEGUI INSportFace.