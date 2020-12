Test sierologici e rapidi in farmacie, trovati 6.153 positivi (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – Nelle 388 farmacie del Lazio dove si effettuano tamponi rapidi e Test sierologici sono stati individuati 6.153 positivi su 122.565 Test (il 5,29%). L’Asl piu’ attiva e’ la Roma 1, con 38.345 tamponi totali. La stessa detiene anche la piu’ bassa percentuale di positivi (3,75%) mentre la Asl con il piu’ alto numero di positivi e’ Rieti (7,55%). Sono i numeri principali diffusi stamani nella sede di Federfarma Roma, in una conferenza stampa convocata per fare il punto dell’andamento del servizio a un mese dal suo avvio. Alla conferenza hanno partecipato il presidente di Federfarma Lazio, Eugenio Leopardi, il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti, il vice presidente nazionale, Alfredo Procaccini e l’assessore regionale alla Sanita’, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – Nelle 388del Lazio dove si effettuano tamponisono stati individuati 6.153su 122.565(il 5,29%). L’Asl piu’ attiva e’ la Roma 1, con 38.345 tamponi totali. La stessa detiene anche la piu’ bassa percentuale di(3,75%) mentre la Asl con il piu’ alto numero die’ Rieti (7,55%). Sono i numeri principali diffusi stamani nella sede di Federfarma Roma, in una conferenza stampa convocata per fare il punto dell’andamento del servizio a un mese dal suo avvio. Alla conferenza hanno partecipato il presidente di Federfarma Lazio, Eugenio Leopardi, il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti, il vice presidente nazionale, Alfredo Procaccini e l’assessore regionale alla Sanita’, ...

Roma - Nelle 388 farmacie del Lazio dove si effettuano tamponi rapidi e test sierologici sono stati individuati 6.153 positivi su 122.565 test (il 5,29%).

