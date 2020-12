(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic (Adnkronos) – “E’ la Commissione Ue cheuna” di supporto per l’attuazione delplan, ma “questa noni ministeri”. Lo ha sottolineato il ministro delle Politiche Ue Enzolasciando palazzo Chigi dopo gli incontri sulplan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Recovery: Amendola, 'Cdm entro fine anno? Vedremo'... - TV7Benevento : Recovery: Amendola, ‘Commissione Ue chiede struttura, ma non sostituisce ministeri’... - TV7Benevento : Recovery: Amendola, ‘dopo sessione bilancio incontri al Mef, acceleriamo’... - TV7Benevento : **Recovery: Amendola, 'abbiamo 52 progetti, saranno analizzati e resi coerenti'**... - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Il ministro degli Affari europei Enzo Amendola indica la scadenza. Senza i 20 miliardi di anticipo da Bruxelles, è a risch… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Amendola

SardiniaPost

Roma, 22 dic (Adnkronos) - "E' la Commissione Ue che chiede una struttura" di supporto per l'attuazione del Recovery plan, ma "questa non sostituisce i ministeri". Lo ha sottolineato il ministro delle ...Roma, 22 dic (Adnkronos) - Il Recovery plan in Cdm entro fine anno? "Vedremo. Domani c'è un Consiglio dei ministri sul milleproroghe, poi c'è la sessione di Bilancio". Lo ha detto il ministro delle ...