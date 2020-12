PS5 ora chiede ai giocatori se vogliono avviare la versione PS4 o next-gen di un gioco (Di martedì 22 dicembre 2020) Apparentemente senza un aggiornamento vero e proprio, Sony ha affrontato uno dei maggiori problemi di PlayStation 5 legato ai giochi cross-gen. Al momento del lancio e fino a poco tempo fa, i proprietari di PS5 dovevano utilizzare i menu di gioco per assicurarsi di giocare con la versione PS5 dei loro giochi, non con la vecchia versione PS4. Come notato dall'utente Twitter Tidux, PS5 ora avvisa i giocatori ogni volta che vengono installate due versioni dello stesso gioco e chiede quale desiderano avviare. Sfortunatamente, questa opzione non sembra estendersi al PlayStation Store, dove milioni di persone hanno e continuano a scaricare inavvertitamente la versione PS4 dei loro giochi acquistati perché il negozio non ha modo di offrire la ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 dicembre 2020) Apparentemente senza un aggiornamento vero e proprio, Sony ha affrontato uno dei maggiori problemi di PlayStation 5 legato ai giochi cross-gen. Al momento del lancio e fino a poco tempo fa, i proprietari di PS5 dovevano utilizzare i menu diper assicurarsi di giocare con laPS5 dei loro giochi, non con la vecchiaPS4. Come notato dall'utente Twitter Tidux, PS5 ora avvisa iogni volta che vengono installate due versioni dello stessoquale desiderano. Sfortunatamente, questa opzione non sembra estendersi al PlayStation Store, dove milioni di persone hanno e continuano a scaricare inavvertitamente laPS4 dei loro giochi acquistati perché il negozio non ha modo di offrire la ...

