Milleproroghe | domani in Cdm

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – Approderà in Cdm domani alle 16 il tradizionale dl Milleproroghe, il decreto finalizzato a risolvere disposizioni urgenti entro la fine dell'anno in corso, ad esempio posticipando l'entrata in vigore di disposizioni normative o prorogando l'efficacia di leggi in scadenza. La bozza all'esame del pre-consiglio, cominciato alle 16 e tuttora in corso, è composto da 22 articoli.

