Mercato Milan: due regali per lo scudetto, Maldini accelera (Di martedì 22 dicembre 2020) Due colpi, uno in difesa e uno in attacco, per puntare allo scudetto . Il Milan pianifica la strategia per il Mercato invernale : secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, per il reparto offensivo gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara sono puntati su Gianluca Scamacca , attaccante del Sassuolo attualmente in prestito al Genoa. La giovane ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 22 dicembre 2020) Due colpi, uno in difesa e uno in attacco, per puntare allo. Ilpianifica la strategia per ilinvernale : secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, per il reparto offensivo gli occhi di Paoloe Frederic Massara sono puntati su Gianluca Scamacca , attaccante del Sassuolo attualmente in prestito al Genoa. La giovane ...

AntoVitiello : #Milan attento alle opportunità sul mercato, si pensa anche ad un rinforzo a centrocampo. #Soumaré del Lille è uno… - AntoVitiello : Nonostante le difficoltà della gara con il Genoa (una delle più complicate fin qui), per il #Milan sono 14 partite… - AndreaBricchi77 : Ho appena chiesto a Arrigo Sacchi: “Che interventi deve fare il #Milan sul mercato di Gennaio?”. Mi ha risposto:… - sportli26181512 : Il QS: 'Milan-Inter si sposta sul mercato. In ballo c'è il futuro del Papu': Il QS scrive di un derby tra Milan e I… - Alessan34958222 : RT @MilanNewsit: Il QS: 'Milan-Inter si sposta sul mercato. In ballo c'è il futuro del Papu' -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Milan super, ora il mercato per lo scudetto: chi serve e chi arriva Calciomercato.com Calciomercato Hertha Berlino, con Piatek in uscita occhi su Jovic

L’Hertha Berlino inizia ad organizzare la prossima sessione di mercato in cui ci sarà l’uscita di Piatek ... ma sono molte le squadre interessate come, ad esempio, il Milan.

Cutrone ko, l’addio alla Fiorentina è sempre più vicino

Problemi fisici alla schiena che si aggiungono ad un periodo difficile. Il 2020 di Cutrone è già finito, ma anche la sua avventura in viola è al capolinea ...

L’Hertha Berlino inizia ad organizzare la prossima sessione di mercato in cui ci sarà l’uscita di Piatek ... ma sono molte le squadre interessate come, ad esempio, il Milan.Problemi fisici alla schiena che si aggiungono ad un periodo difficile. Il 2020 di Cutrone è già finito, ma anche la sua avventura in viola è al capolinea ...