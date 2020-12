Impegno ad arrestare lo spopolamento di borghi e paesi e rinvigorire economie sfilacciate in Toscana

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ottocentomila euro per le cooperative di comunità, quelle che nella legislatura appena trascorsa sono state sicuramente tra le esperienze più significative, già finanziate dal 2018, in due momenti diversi, con poco meno di due milioni che sono serviti a far partire una quarantina di progetti di altrettanti realtà che poi dovranno reggersi sulle proprie gambe. L’ultimo bando, quello di cui è appena uscita la graduatoria, riguarda la realizzazione di una serie di progetti di rete. Ne sono stati presentati dieci (valore complessivo 1 milione e 90 mila euro) e sono stati tutti e dieci finanziati, con fondi europei Fesr 2014-2020. Le quaranta cooperative finanziate dalla Regione in questi due anni sono distribuite a coriandolo un po’ per tutto il territorio regionale, ma anche anche diversi elementi in comune. “Per questo giocare di squadra e creare delle reti può essere utile” ...